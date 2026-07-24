Francesca Sorrentino e Manuel sognano un figlio? Lei racconta come sono tornati insieme

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme, dopo aver partecipato a una delle edizioni di Temptation Island. La coppia ha ricominciato a frequentarsi e ora sogna di avere un figlio. Lei ha raccontato come si sono riavvicinati e ricostruiti, anche dopo la fine della loro prima relazione. Entrambi sono felici e desiderano un figlio, ma non hanno fornito dettagli sui tempi o sui piani specifici.

Manuel Maura e Francesca Sorrentino felici insieme, lei svela come è avvenuta la riconciliazione. Francesca Sorrentino e Manuel Maura avevano provato a mettere alla prova la loro storia d’amore in una delle passate edizioni di Temptation Island, la loro relazione però non era sopravvissuta. Dopo l’addio lei è approdata a Uomini e Donne con la voglia di innamorarsi di nuovo. Durante il suo percorso però non è riuscita a trovare la sua anima gemella. Lei e Maura sono stati separati per diversi mesi prima di capire che tra loro non era davvero finita. L’ex di Temptation Island su Instagram ha risposto ad alcune domande dei fan e ha svelato i dettagli del suo ritorno di fiamma con Manuel Maura. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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