Formula 1 GP Ungheria 2026 | dove e quando vederlo su Sky NOW TV8 in tv e streaming

Il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 si svolgerà nel 2026, con le corse trasmesse in diretta su Sky, NOW e TV8. La programmazione dettagliata include le sessioni di prove, qualifiche e gara, con commento in tempo reale. Oltre alla Formula 1, il weekend prevede anche eventi di Sail GP e CIV, tutti disponibili in streaming e in tv.

Guida completa alle dirette Motori del weekend, con programmazione dettagliata Sky e NOW e team di commento. In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con Formula 1, Sail GP e CIV. F1 ALL’HUNGARORING – Da giovedì 23 a domenica 26 luglio, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d’Ungheria, undicesima prova del mondiale 2026 di F1,da vivere su Sky. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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