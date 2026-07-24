Formula 1 GP Ungheria 2026 | dove e quando vederlo su Sky NOW TV8 in tv e streaming

Da digital-news.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 si svolgerà nel 2026, con le corse trasmesse in diretta su Sky, NOW e TV8. La programmazione dettagliata include le sessioni di prove, qualifiche e gara, con commento in tempo reale. Oltre alla Formula 1, il weekend prevede anche eventi di Sail GP e CIV, tutti disponibili in streaming e in tv.

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