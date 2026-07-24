forbidden fruit far away tutto per la mia famiglia le anticipazioni del 24 luglio

Venerdì 24 luglio 2026 proseguirà l'appuntamento quotidiano con le dizi turche in onda su Canale 5, si partirà dalle 14.10 con Forbidden Fruit per poi proseguire con Be My Sunshine, Far Away e Tutto per la mia famiglia fino alle 18.45. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Yildiz è stata arrestata dopo esser piombata nella villa di Halit avendo scoperto che Ender ha manipolato le prove contro di lei. Sahika ha deciso di rimanere socia in affari di Halit per capire il suo piano. Halit ha licenziato Kerim. A Be My Sunshine, dopo aver cercato in tutti i modi di ostacolare le nozze tra Zeynep e Latif, alla fine Harizan ha impedito a Idil di sabotarle, cambiando idea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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FORBIDDEN FRUIT: Kaya SCOPRE TUTTO e fa in modo che Sahika VENGA LICENZIATA e ARRESTATA! Anticipo

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