Fiumicino minuto di silenzio per Monica Esposito | Calandra denuncia insulti in Consiglio

Al termine del consiglio comunale di Fiumicino, è stato chiesto un minuto di silenzio per Monica Esposito, deceduta dopo un attentato terroristico avvenuto a Modena due mesi fa. Durante la seduta, il presidente del Consiglio è stato accusato di aver ricevuto insulti da parte di alcuni partecipanti. La richiesta di commemorazione è stata presentata dal consigliere comunale, senza ulteriori interventi.

Fiumicino, 24 luglio 2026 – “Alla fine del consiglio comunale di Fiumicino, ho chiesto al presidente del Consiglio, di poter celebrare con un minuto di silenzio, la morte di Monica Esposito, deceduta ieri dopo l’attentato terroristico avvenuto a Modena circa 2 mesi fa. Alla fine del minuto di silenzio, come previsto, sono stato vigliaccamente insultato “, lo denuncia il capogruppo della Lega a Fiumicino Stefano Calandra, che poi sottolinea: “Sicuramente il mondo mediatico non prenderà le mie parti, ma è stato più che soddisfacente ricordare al mondo Intero che è morta una nostra connazionale per un attacco terroristico di matrice religiosa”. A qualcuno piace parlare di storia e di fatti che sono accaduti cento anni fa. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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