Un uomo straniero è stato rimpatriato dalla Questura di Firenze per motivi di “pericolosità sociale”. Nei due mesi precedenti, gli agenti sono intervenuti più volte in un condominio di via Fabiani a causa di comportamenti molesti dell’individuo. Le azioni hanno portato alla sua espulsione.

In seguito a numerosi interventi effettuati negli ultimi due mesi da personale della Polizia di Stato di Firenze presso un condominio di via Fabiani, su segnalazione dei residenti, per le reiterate condotte moleste e violente poste in essere da un cittadino straniero ivi domiciliato, è stata avviata un’articolata e complessa attività di approfondimento da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze che ha consentito, nella giornata di ieri, di dare esecuzione al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale della persona in questione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Firenze: straniero rimpatriato dalla Questura per “pericolosità sociale”. Condotta “molesta” in un condominio di via Fabiani

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