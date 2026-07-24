Firenze furti risse droga e prostituzione | Sos dai residenti del Gasometro

I residenti della zona del Gasometro a Firenze chiedono maggiori controlli alle autorità, lamentando presenza di furti, risse, spaccio di droga e prostituzione. Pur apprezzando la recente installazione di nuova illuminazione, affermano che questa soluzione non risolve i problemi di sicurezza. Chiedono interventi più incisivi nel quartiere del Pignone e nel giardino di via dell’Anconella, dove si verificano frequentemente episodi di illegalità. La richiesta è quella di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in quelle aree.

La nuova illuminazione è stata accolta con favore, ma «da sola non basta». È l’appello che arriva dai residenti della zona del Gasometro, che chiedono al Comune più controlli nel quartiere del Pignone e nel giardino di via dell’Anconella. Nelle ultime settimane, infatti, con diversi abitanti in ferie, sono aumentati schiamazzi, risse e microcriminalità. Paolo, residente, contesta l’attuale sistema di chiusura: «L’ingresso principale viene sbarrato alle 23, ma è inutile. Si entra anche dalla parte del Santarosa Bistrot, dal cancello vicino a Porta San Frediano, peraltro rotto da un mese, e da altri due varchi più piccoli. Inoltre il muro è facilmente scavalcabile». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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