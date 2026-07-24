Un uomo che si spacciava da medico ha eseguito esami invasivi su diverse pazienti, abusando di loro. La vicenda è emersa dopo che alcune vittime hanno denunciato comportamenti inappropriati durante le visite. L’uomo, che si presentava come specialista in trattamenti intestinali, agiva con la complicità della moglie, che lo aiutava a ottenere accesso alle pazienti. Il numero delle vittime è in aumento, e le autorità stanno indagando sui casi.

Prato, 24 luglio 2026 – Da guardia giurata a medico specializzato nel trattamento dell’intestino. Il passo è stato breve, grazie alla complicità della moglie. E’ quanto ha scoperto la procura di Prato, diretta da Luca Tescaroli, che nei mesi scorsi ha chiesto al gip, e ottenuto, la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un pratese di 54 anni, ex guardia giurata, accusato di esercizio abusivo della professione medica e abusi sessuali su ben 12 pazienti che in questi mesi hanno trovato il coraggio di farsi avanti e denunciare quello che avevano subito. La procura ha adesso chiuso le indagini nei confronti dell’uomo (che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finto dottore fa esami invasivi e abusa delle pazienti, sale il numero delle vittime

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