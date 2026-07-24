Finita malissimo per lei Sabrina dopo Temptation Island cosa è successo con la famiglia di Giovanni

Da tvzap.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la sesta puntata di Temptation Island, Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso sono al centro dell’attenzione. La coppia ha affrontato confronti respinti e immagini contestate, con nuovi avvicinamenti ai single. Sabrina ha commentato pubblicamente il suo rapporto con la famiglia di Giovanni, affermando che le cose sono finite molto male. La situazione si è evoluta dopo le tensioni emerse nel programma, senza ulteriori dettagli ufficiali.

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Programmi Tv, Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso restano al centro dell’attenzione dopo la sesta puntata di Temptation Island 2026. Il percorso della coppia nel programma di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, si è ulteriormente complicato tra falò di confronto respinti, immagini contestate e nuovi avvicinamenti ai single. La situazione ha acceso il dibattito sui social e, nelle ore seguenti alla messa in onda, è emerso anche un retroscena relativo alla famiglia di Giovanni. Le informazioni circolate, tuttavia, non hanno ricevuto conferme dirette da parte dei protagonisti. Sabrina e Giovanni a Temptation Island: i falò rifiutati. La sesta puntata ha ricostruito gli ultimi sviluppi della relazione tra Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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