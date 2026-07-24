Fenomeno Antonelli i ritiri di Serie A l' AI al Mondiale l' intervista a Ceccon | tutto su Sportweek

Notizia in breve

Il campione di Formula 1 in testa al Mondiale ha ottenuto la sua ultima vittoria domenica scorsa in una gara disputata su un circuito europeo. Nel frattempo, in Serie A si sono verificati diversi ritiri di giocatori, mentre l’intelligenza artificiale è stata impiegata per analizzare le partite durante il Mondiale di calcio. A Bologna, un giornalista ha commentato il possibile ritiro di un pilota noto, chiedendosi se Kimi potesse ancora competere. Un’intervista recente ha coinvolto un nuotatore che ha parlato delle sue aspettative future.