Fenomeno Antonelli i ritiri di Serie A l' AI al Mondiale l' intervista a Ceccon | tutto su Sportweek
Il campione di Formula 1 in testa al Mondiale ha ottenuto la sua ultima vittoria domenica scorsa in una gara disputata su un circuito europeo. Nel frattempo, in Serie A si sono verificati diversi ritiri di giocatori, mentre l’intelligenza artificiale è stata impiegata per analizzare le partite durante il Mondiale di calcio. A Bologna, un giornalista ha commentato il possibile ritiro di un pilota noto, chiedendosi se Kimi potesse ancora competere. Un’intervista recente ha coinvolto un nuotatore che ha parlato delle sue aspettative future.
“E adesso. Kimi ferma più?”, potrebbe domandarsi il nostro Antonelli da Bologna, leader del Mondiale di F.1. Grazie al successo di domenica scorsa a Spa, sesto stagionale, il diciannovenne bolognese ha portato a 45 i punti di distacco dal primo inseguitore, cioè il ferrarista Lewis Hamilton: “Mi piace vincere - dice lui - ma l’orgoglio più grande è portare in alto la bandiera italiana". È dedicata a Kimi la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. COVER STORY - “In Mercedes sono così inglesi. Col mio modo di fare ho italianizzato un po’ il team” racconta Kimi, leader del Mondiale che domenica scorsa ha vinto la sua sesta gara stagionale in Belgio, chiudendo davanti a tutti nella cosiddetta Università della Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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