Federica Brignone ha annunciato di continuare a sciare e di divertirsi con il surf, anche se ha incontrato gli squali durante le sessioni. La campionessa ha condiviso di aver affrontato diverse cadute, ma ha deciso di non lasciarsi fermare e di trasformare le difficoltà in nuove esperienze. La sciatrice ha confermato la sua passione per gli sport acquatici e ha sottolineato che, nonostante gli incontri pericolosi, il suo entusiasmo rimane invariato.

C'è chi si rialza e chi trasforma la caduta in un altro modo di essere campionessa. Federica Brignone appartiene alla seconda categoria. Il 3 aprile 2025, sulle nevi di Passo San Pellegrino, una rovinosa caduta le procura una frattura complessa di tibia e perone e la lesione dei legamenti: un infortunio che sembra chiudere ogni discorso in vista di Milano Cortina 2026. Dieci mesi dopo, quella stessa gamba, che secondo le sue parole "non tornerà mai più come prima", la riporta sul gradino più alto del podio dell’Olimpiade di casa. Brignone, neopromossa Maresciallo dei Carabinieri, suo Gruppo Sportivo Militare, ha carattere, è un'atleta capace di trasformare ogni infortunio in un’opportunità, senza mai concedere nulla al dolore, che pure non l'ha mai abbandonata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Federica Brignone: "Continuo a sciare, mi diverto con il surf e... incontro anche gli squali"

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Federica Brignone | Ci sono alcuni passaggi, mi manca ancora fiducia e chilometri | FISI TV

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