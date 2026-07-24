Una manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia si è svolta a Castellammare di Stabia, città sciolta il 14 luglio a causa di infiltrazioni camorristiche. Il movimento ha denunciato un sistema radicato che controlla molte persone oneste. La protesta ha avuto come obiettivo evidenziare le criticità legate alla presenza della criminalità organizzata nel territorio. La manifestazione si è concentrata sulla condanna delle azioni della sinistra, ritenute dalla stessa parte sbagliata nella gestione di questa problematica.

Denunciare un sistema capillare che soggioga centinaia di migliaia di cittadini onesti. È questo lo scopo della manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia a Castellammare di Stabia, il cui Comune è stato sciolto il 14 luglio per infiltrazioni camorristiche. Lo stesso era accaduto il 4 giugno a Torre Annunziata e Sarno, mentre ad aprile erano stati commissariati Caserta e Pagani. Sullo sfondo anche il caso di Ercolano, dove il segretario cittadino del Pd ha partecipato a una festa con personaggi ritenuti vicini alla criminalità. «Tutto questo – afferma Gennaro Sangiuliano, capo dell'opposizione in Regione Campania – deve imporre una riflessione». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - FdI in piazza contro la camorra: «La sinistra dalla parte sbagliata»

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