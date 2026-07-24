Un’altra prova positiva per Leonardo Fornaroli. Il giovane pilota della McLaren ha segnato il sedicesimo tempo in occasione della prima sessione di libere valida per il GP di Ungheria, undicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questa settimana presso il fascinoso tracciato dell’ Hungaroring. Nello specifico il piacentino, in pista al posto di Oscar Piastri, ha raccolto un gap di 2.815 rispetto al velocissimo Charles Leclerc, leader in 1:19.075 davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0.484) e all’altra rossa guidata da Lewis Hamilton (+0.543). Una volta arrivato in zona mista, il classe 2004 ha commentato la sua giornata: “ Sono soddisfatto – ha detto Fornaroli – penso che con le medie abbiamo mostrato un passo notevole, mi sono sentito bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Leonardo Fornaroli: “Soddisfatto dei giri con le media, ad agosto test con la Haas”

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