Durante le prove libere del GP di Ungheria, Lando Norris ha ottenuto l’11ª posizione nella prima sessione e il terzo posto nella seconda. Norris ha commentato che ci sono stati passi avanti, ma il lavoro da fare resta molto. La giornata si è conclusa con risultati contrastanti, evidenziando margini di miglioramento per il pilota. La gara è prevista per il fine settimana, con l’obiettivo di affinare la vettura per le qualifiche.

Un venerdì a due facce per Lando Norris. Il detentore del titolo ha infatti conquistato l’undicesima piazza nella FP1 si è attestato al terzo posto in occasione della seconda sessione di prove libere valide per il GP di Ungheria, undicesimo appuntamento facente parte del Mondiale 2026 di Formula 1. Nello specifico il britannico in forza alla McLaren ha raccolto un gap di 0.351 rispetto alla Ferrari guidata da Charles Leclerc, leader in 1:18.877 precedendo il compagno di squadra Lewis Hamlton, secondo a 0.037. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Bristol ha commentato la sua giornata: “ Una giornata complicata, non le due sessioni più facili per noi – ha detto Norris – Anche se abbiamo fatto un passo avanti questo pomeriggio, c’è ancora del lavoro da fare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris” “Passi in avanti, ma c’è tanto lavoro da fare”

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