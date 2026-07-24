F1 GP Ungheria | highlights prove libere Ferrari davanti a tutti

Notizia in breve

Durante le prove libere del Gran Premio di Ungheria, la Ferrari ha dominato entrambe le sessioni. Nella prima, il pilota ha registrato il miglior tempo nonostante un problema negli ultimi secondi, mentre nella seconda, un altro pilota ha ottenuto il miglior risultato, davanti a tutti. Nelle FP2, il pilota Mercedes ha concluso con il miglior tempo.