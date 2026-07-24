F1 GP Ungheria | highlights prove libere Ferrari davanti a tutti
Durante le prove libere del Gran Premio di Ungheria, la Ferrari ha dominato entrambe le sessioni. Nella prima, il pilota ha registrato il miglior tempo nonostante un problema negli ultimi secondi, mentre nella seconda, un altro pilota ha ottenuto il miglior risultato, davanti a tutti. Nelle FP2, il pilota Mercedes ha concluso con il miglior tempo.
Inizia nel migliore dei modi il weekend di gara in Ungheria per la Ferrari, che si prende entrambe le sessioni di prove libere. Leclerc è il più veloce di tutti nelle FP1 nonostante un problema nei secondi finali, mentre Hamilton si piazza davanti nelle FP2. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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