Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 24 luglio 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono programmate per le ore 20 di oggi, venerdì 24 luglio 2026. Verranno comunicati i numeri estratti e i relativi jackpot. Sono stati segnalati alcuni numeri che non sono stati estratti da diverso tempo, definiti ritardatari. Le estrazioni si svolgono regolarmente secondo il calendario previsto. Nessuna variazione è stata annunciata rispetto alle modalità di svolgimento abituali.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 24 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 147 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 20 Febbraio 2026

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