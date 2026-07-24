estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 24 luglio 2026

Alle ore 20 di questa sera, venerdì 24 luglio 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, coinvolgendo i partecipanti che hanno giocato in tutta Italia. L’estrazione ha riguardato le combinazioni di numeri estratti per ciascun gioco, con i risultati disponibili subito dopo la conclusione delle operazioni.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 24 luglio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 118 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 24 luglio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 9 luglio 2026

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