Il 3 ottobre 1995 rappresenta una svolta significativa per la cantante, che ha descritto quel giorno come un momento di liberazione dopo aver trascorso anni sentendosi intrappolata e oppressa. In quell’occasione, ha pubblicato l’album “Daydream”, che ha segnato un cambiamento nella sua carriera e nella sua vita, aiutandola a superare il senso di costrizione legato al rapporto con il marito, alla discografia e ai pregiudizi.

Il 3 ottobre 1995 è stato un giorno di grande svolta artistica e personale per Mariah Carey. Conosciuta in tutto il mondo per la voce potente adagiata su ballad da classifica, incorniciata in video patinati e outfit studiati fin nei minimi dettagli, l’artista si è lanciata in un triplo salto carpiato a 26 anni per coronare il sogno beat hip-hop con collaborazioni inediti e un suono più libero. Dunque quando ha iniziato a lavorare a “Daydream”, di cui ricorre il 30esimo anniversario, Mariah Carey era già una delle popstar più vendute del pianeta, ma agli occhi dell’industria restava incasellata nel ruolo di cantante dalle ballatone da classifica, un’immagine costruita con cura sotto la supervisione del marito e allora numero uno della Sony Music, Tommy Mottola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero rinchiusa in una gabbia dorata, mi sentivo schiacciata. ‘Daydream’ è stata la mia liberazione contro mio marito, la discografia e il pregiudizio”: così Mariah Carey dopo 30 anni

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