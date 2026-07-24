Ernia il rap che unisce tecnica introspezione e grandi successi | sabato 25 luglio il live evento al Valdichiana Designer Village

Sabato 25 luglio, al Valdichiana Designer Village, si terrà un concerto di Ernia, rapper noto per la sua tecnica e introspezione. L’evento vedrà l’artista esibirsi dal vivo davanti al pubblico, portando sul palco i brani più noti e alcuni nuovi pezzi. L’area ospiterà gli appassionati di musica rap, pronti ad ascoltare l’artista esibirsi con la sua band. La serata si svolgerà in un contesto all’aperto, con accesso libero.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Ernia, il rap che unisce tecnica, introspezione e grandi successi: sabato 25 luglio il live evento al Valdichiana Designer Villag e. Il gran finale di Village Vibes porta a Foiano della Chiana uno dei protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea. Ingresso gratuito, shopping fino a mezzanotte, saldi estivi e food & drink. Manca ormai pochissimo all'appuntamento musicale più atteso dell'estate in provincia di Arezzo. Sabato 25 luglio, alle ore 21, il palco del Valdichiana Designer Village ospiterà Ernia, uno degli artisti più autorevoli e apprezzati del panorama rap italiano, protagonista del gran finale di Village Vibes, la rassegna realizzata in collaborazione con MENGO Music Fest. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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