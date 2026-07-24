Ep 485 – Un altro Ulisse è possibile

Un episodio recente ha portato alla luce le parole di un uomo che si definisce un “Ulisse moderno”, identificandosi con Leopold Bloom. La figura, descritta come un personaggio che ha attraversato le difficoltà della vita, ha condiviso la sua esperienza senza esitazioni. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di riflessione sulla figura dell’eroe e sulla capacità di affrontare le sfide quotidiane. Nessuna ulteriore informazione su eventuali coinvolgimenti o dettagli personali è stata resa pubblica.

Se l’Odisseo di Christopher Nolan è incerto, dubbioso, pentito o tradito dalla guerra c’è un Ulisse moderno, un certo Leopold Bloom, che sembra averlo anticipato. Del resto i cieli scuri del film assomigliano, più che alle azzurre volte mediterranee, a certe ombre nordiche. Come fossero i cieli d’Irlanda. Ep. 484 – La molto discussa questione della lingua sarda (con Paola Soriga) Uguaglianza. Che cosa significa e perché è importante di Thomas Picketty e Michael J. Sandel, Feltrinelli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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