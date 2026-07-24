A Cosenza, sono stati rafforzati i servizi di emergenza-urgenza con l’aggiunta di un elisoccorso e un potenziamento della rete territoriale e ospedaliera. L’obiettivo è ridurre i tempi di intervento e garantire cure tempestive nelle situazioni di emergenza. La nuova organizzazione prevede un collegamento più rapido tra il luogo dell’incidente e i centri di alta specializzazione. Nessuna informazione su numeri o modalità di attivazione.

Roma, 24 lug. (askanews) - Ridurre la distanza tra il luogo dell'emergenza e la cura definitiva, integrando elisoccorso, rete territoriale e alta specialità ospedaliera. È questo il valore della riattivazione, dopo circa trent'anni, dell'elisuperficie dell'Ospedale Annunziata di Cosenza, con la piazzola d'atterraggio tornata operativa insieme ai nuovi spazi dell'Unità di Terapia Intensiva Coronarica. Vitaliano De Salazar, DG Azienda Ospedaliera di Cosenza e commissario straordinario ASP di Cosenza: "Era presente ma in disuso da circa trent'anni. L'abbiamo notata, ripristinata perchè un hub come quello che è diventato Cosenza non può non avere una piattaforma di elisoccorso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Cosenza.

© Quotidiano.net - Emergenza-urgenza, Cosenza rafforza rete cure tempo-dipendenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mal di testa cronico, la Regione rafforza la rete contro le cefalee: "Un disturbo per troppo tempo sottovalutato"La Regione ha creato un portale dedicato alle cefalee croniche, offrendo informazioni utili sia a pazienti che a professionisti.

Leggi anche: Emergenza caldo, la Asl di Bari rafforza la rete di assistenza domiciliare: oltre 1.000 visite in un mese

Temi più discussi: Cosenza: Emergenza-urgenza, rafforza la rete delle cure tempo-dipendenti; Sanità a Cosenza, l’elisoccorso torna all’ospedale Annunziata dopo trent’anni di attesa; Ospedale di Cosenza, riattivata dopo trent’anni l’elisuperficie: inaugurata anche la nuova Utic; Intimidazione Valle del Marro, Spi Cgil: E’ ora di alzare la testa e aggiornare la legge sui beni confiscati.

Emergenza-urgenza, Cosenza rafforza rete cure tempo-dipendentiRoma, 24 lug. (askanews) - Ridurre la distanza tra il luogo dell'emergenza e la cura definitiva, integrando elisoccorso, rete territoriale e alta specialità ospedaliera. È questo il valore della riatt ... libero.it

Sanità a Cosenza, l’elisoccorso torna all’ospedale Annunziata dopo trent’anni di attesaDopo trent’anni l’elisoccorso torna a entrare direttamente all’ospedale dell’Annunziata. Un risultato atteso da decenni che segna un passaggio strategico per la rete dell’emergenza-urgenza della Calab ... cosenzapost.it