Elimoghale convocato per la prima volta da Spalletti | alla scoperta del talento italiano della Juve La storia e l’identikit tecnico
Elimoghale, centrocampista della Juventus, è stato convocato per la prima volta dall’allenatore Spalletti in vista dell’amichevole contro lo Standard Liegi. Nato in Italia, ha un’età di 20 anni e si è formato nel settore giovanile della Juventus, dimostrando buone capacità tecniche e fisiche. La convocazione rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale. Non ci sono ancora dettagli su eventuali presenze o ruolo specifico nella partita.
di Francesco Spagnolo Elimoghale convocato da Spalletti per l’amichevole contro lo Standard Liegi. Tutto quello che c’è da sapere sul giocatore della Juventus. La storia di Destiny Elimoghale racchiude il fascino del grande talento scoperto quasi per caso nei campi di periferia. Nato a Torino il 23 aprile 2009 da famiglia di origini nigeriane, il bianconero muove i suoi primi passi calcistici nel Rebaudengo, piccola società di quartiere dove il suo potenziale appare fin da subito fuori dal comune. Gli osservatori bianconeri non impiegano molto a notarlo e il passaggio dalla Juventus si concretizza con una trattativa singolare basata sullo scambio di materiale tecnico, tra cui palloni e conetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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