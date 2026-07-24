Elimoghale convocato per la prima volta da Spalletti | alla scoperta del talento italiano della Juve La storia e l’identikit tecnico

Notizia in breve

Elimoghale, centrocampista della Juventus, è stato convocato per la prima volta dall’allenatore Spalletti in vista dell’amichevole contro lo Standard Liegi. Nato in Italia, ha un’età di 20 anni e si è formato nel settore giovanile della Juventus, dimostrando buone capacità tecniche e fisiche. La convocazione rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale. Non ci sono ancora dettagli su eventuali presenze o ruolo specifico nella partita.