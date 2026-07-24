Edizione ore 13.05 del 24 luglio

Notizia in breve

Alle 13.05 del 24 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano sul calcio e lo sport in generale. La puntata ha fornito aggiornamenti e analisi su eventi recenti, con un focus su notizie di attualità sportive. La trasmissione è stata disponibile in diretta, offrendo un quadro completo delle ultime novità e sviluppi nel settore.