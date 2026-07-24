Edizione ore 13.05 del 24 luglio
Alle 13.05 del 24 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano sul calcio e lo sport in generale. La puntata ha fornito aggiornamenti e analisi su eventi recenti, con un focus su notizie di attualità sportive. La trasmissione è stata disponibile in diretta, offrendo un quadro completo delle ultime novità e sviluppi nel settore.
Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Edizione delle ore 13.30 del 22/07/2026
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Edizione ore 13.05 del 24 giugno
Leggi anche: Edizione ore 13.05 del 3 luglio
Argomenti più discussi: Edizione ore 13.05 del 14 luglio; TG5: Edizione ore 13.00 del 23 luglio Video; TG5: Edizione ore 01.00 del 13 luglio Video; Meteo.it: Meteo del 17 luglio, 13:30 Video.
Corriere dell'Umbria. . Edizione ore 13 del TG del Corriere dell'Umbria. Le ultime notizie di oggi - giovedì 23 luglio - dalla nostra regione a cura della redazione. #ultimenotizieoggi #ultimenotizie facebook
Si conclude la seconda edizione di UniGe Contamination Lab. #CLabbers presentano i progetti sviluppati durante il percorso dedicato a innovazione, imprenditorialità e lavoro in team. 13 luglio 2026, ore 9:30 Aula Magna, via Balbi 5, Genova x.com
Discussione settimanale sui Kettlebell e thread di domande - 13-19 luglio 2026 reddit