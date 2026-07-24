Federica Sciarelli si prepara a lasciare Chi l’ha visto? ma nessuno sembra disposto a prendere il suo posto? Intanto sarebbero cadute, al momento, tutte le candidature esterne al programma, vere, verosimili o campate in aria, che in queste settimane hanno riguardato tanto altri volti Rai quanto professionisti esterni al servizio pubblico. Ma la scelta sarebbe imminente, anche perché il programma dovrebbe ripartire, con la nuova conduzione, già il 23 settembre sempre su Rai 3. E così, a poche settimane dalla partenza della stagione, il nome di chi condurrà il confermatissimo Chi l’ha visto? rimane un rebus. Nelle scorse settimane sono... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco i quattro nomi in lista per prendete il posto di Federica Sciarelli

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