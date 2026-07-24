È morto il “Breda”, figura nota nella comunità, secondo quanto comunicato dalla Lega. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra i membri del partito. La nota ufficiale sottolinea che si trattava di una persona che ha dedicato passione, competenza e generosità al servizio della collettività. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o circostanze della morte. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva.

Arezzo, 24 luglio 2026 – . «Con Roberto se ne va una persona che ha saputo mettere passione, competenza e generosità al servizio della propria comunità. La sua lunga esperienza politica è stata caratterizzata da un instancabile impegno per la Lega, che ha rappresentato con convinzione e dedizione, raccogliendo nel tempo un importante consenso e distinguendosi per il lavoro svolto in Consiglio Comunale di Arezzo. Accanto all’impegno politico, ricorda il commissario provinciale Mario Agnelli, Roberto ha coltivato con straordinaria passione la musica e la diffusione della cultura, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale e civile del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ scomparso “il Breda” il cordoglio della Lega

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