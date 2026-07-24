Dubai sta offrendo incentivi economici per attrarre nuovamente i turisti, dopo un calo di visite registrato all’inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. L’emirato ha deciso di sostenere il settore turistico con misure di sostegno finanziario, cercando di rilanciare l’immagine della città. La strategia mira a recuperare la clientela internazionale che si era ridotta a causa delle tensioni geopolitiche e delle conseguenze del conflitto.

Roma, 24 luglio 2026 – Dubai paga per riavere i turisti. E’ il tentativo con cui l' emirato sta cercando di rilanciare l’immagine e il turismo della sua città simbolo dopo il crollo di arrivi registrato con l’inizio della guerra tra Stati Uniti, Israele ed Iran. E da due giorni è disponibile per i residenti di Dubai un incentivo economico se fanno da “promotori” turistici verso i propri amici o parenti. In pratica, chi convincerà dei propri conoscenti a trascorrere una vacanza nell'emirato riceverà un pacchetto di benefit del valore superiore a 3.000 dirham, pari a circa 700 eur o. L’iniziativa si chiama “A Dubai Invite”, è stata predisposta dal Dipartimento dell'Economia e del Turismo ed è annunciata giovedì attraverso i canali del Dubai Media Office, tra i quali anche un post sull’ account ufficiale X, l’ex Twitter. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dubai ora paga per riavere i turisti allontanati dalla guerra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RIMANERE A DUBAI É UNA PESSIMA IDEA, ti spiego perchè

Notizie e thread social correlati

Roma: due turisti sorpresi dentro fontane monumentali, multati e allontanatiDue turisti sono stati sorpresi mentre si trovavano all’interno di fontane monumentali nel centro di Roma.

Regala al “nipote preferito” la villa dei sogni e gli paga il matrimonio di lusso, poi però gli fa causa per riavere i soldi: il giudice gli dà tortoUn nonno ha regalato al nipote una villa del valore di un milione di sterline e ha pagato un matrimonio di lusso, oltre a versare 850mila sterline.

Argomenti più discussi: Dubai, nuova offerta: fino a 700 euro di sconti se inviti un amico; Dubai paga i residenti per portare i turisti in città: fino a 700 euro a chi invita amici e parenti; Crisi in Medio Oriente, il Golfo di nuovo sotto le bombe. Hai prenotato per l’estate con Emirates, Etihad, Qatar Airways e le altre compagnie? I consigli di TFC; Dubai 700 euro per i residenti che invitano amici e parenti | il paradiso di ultra-ricchi e influencer è solo un ricordo.

Dubai ora paga per riavere i turisti allontanati dalla guerraDa due giorni è disponibile per i residenti di Dubai un incentivo economico se fanno da promotori turistici verso i propri amici o parenti. Dopo l’inizio della guerra in Iran il settore è crollato ... quotidiano.net

Per anni Dubai ha venduto al mondo un prodotto molto semplice: sicurezza, liquidità, fiscalità favorevole e distanza dal caos regionale.L’operazione ha funzionato. Capitali russi, europei, asiatici, indiani, mediorientali e legati alla nuova ricchezza finanziaria h x.com

Viaggio per Dubai spendendo 16 mila ne vale la pena? reddit