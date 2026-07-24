Il 30 luglio 2026 sarà rilasciato il DLC Super Limit-Breaking NEO per Dragon Ball: Sparking! ZERO. Il pacchetto aggiungerà 33 nuovi combattenti e introdurrà una modalità inedita nel gioco. La disponibilità è prevista su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. L’annuncio è stato comunicato da Bandai Namco e Spike Chunsoft.

Dragon Ball: Sparking! ZERO si prepara a ricevere uno dei suoi contenuti aggiuntivi più ricchi. Bandai Namco e Spike Chunsoft hanno confermato che il DLC Super Limit-Breaking NEO sarà disponibile dal 30 luglio 2026 su PS5, Xbox Series XS e PC. L’espansione introdurrà 33 personaggi giocabili, una nuova modalità per giocatore singolo, ulteriori battaglie narrative e quattro scenari. Nello stesso giorno sarà pubblicato anche un aggiornamento gratuito con nuove meccaniche dedicate al sistema di combattimento. Dragon Ball – Gamerbrain.net Limit Breaker Journey permette di potenziare qualsiasi guerriero. La principale novità del DLC è Limit Breaker Journey, una modalità nella quale sarà possibile scegliere un personaggio e svilupparne progressivamente le caratteristiche. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Dragon Ball: Sparking! ZERO si espande: 33 nuovi combattenti e una modalità inedita nel DLC NEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DRAGON BALL: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO - Announcement Trailer

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dragon Ball Xenoverse 3 cambia tutto: West City, nuovi eroi e combattimenti sempre più personalizzabili

Donald Trump l’ha rifatto: usa Dragon Ball per conquistare i giovani, ma scatena una bufera tra i fanLa Casa Bianca ha diffuso un video di propaganda che include personaggi di anime, tra cui quelli di Dragon Ball Z.

Temi più discussi: Il DLC Super Limit-Breaking Neo di Dragon Ball: Sparking Zero arriva il 30 luglio; Dragon Ball: Sparking! Zero, il DLC Super Limit-Breaking NEO ha una data di uscita; Dragon Ball Sparking Zero Super Limit Breaking Neo: data d'uscita e lista dei personaggi; DRAGON BALL: Sparking! ZERO Super Limit Breaking NEO esce il 30 luglio.

Dragon Ball: Sparking! Zero, il DLC Super Limit-Breaking NEO ha una data di uscitaBandai Namco ha annunciato la data di uscita del DLC Super Limit-Breaking NEO di Dragon Ball: Sparking! Zero: il pacchetto sarà disponibile a partire dal 30 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre ... msn.com

Dragon Ball Sparking Zero: nuovo DLC in arrivoLa notizia del lancio del nuovo DLC di Dragon Ball Sparking Zero, denominato Super Limit-Breaking NEO DLC, è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche ... abruzzonews24.com