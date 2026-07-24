Il possibile matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso torna al centro dell’attenzione. Dopo le dichiarazioni rilasciate dal cantante nelle scorse settimane, secondo cui le nozze sembravano ormai una scelta condivisa, una nuova indiscrezione riferisce di un possibile passo indietro. La relazione tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso dura da molti anni e il tema delle nozze è stato più volte affrontato pubblicamente. Tra annunci, precisazioni e ripensamenti, non è però arrivata finora una conferma definitiva su data e organizzazione della cerimonia. Al Bano e Loredana Lecciso, cosa emerge sul matrimonio. A rilanciare la notizia è il settimanale Vero, che ha dedicato la copertina alla coppia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Devo dirvi una cosa”. Matrimonio Al Bano e Loredana Lecciso, c’è il colpo di scena

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A contract marriage was meant to be business, but the cold CEO lowered his guard to love her!

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