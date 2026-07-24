Darmian, 36 anni e recentemente svincolato, ha dichiarato di essere in buona forma e desideroso di proseguire a giocare. Ha spiegato di aver rifiutato un ruolo nelle giovanili della squadra in cui ha vinto due trofei, ma non ha specificato quale fosse l'offerta. Dopo aver lasciato l’Inter, non ci sono ancora notizie ufficiali su un nuovo club. Darmian si trova attualmente senza contratto.

Matteo Darmian, due trofei appena vinti all’Inter e a 36 anni si ritrova svincolato: che succede in questa strana estate? "Succede che sto bene e voglio continuare a giocare. Non ho paletti, ascolto e valuto le offerte che arrivano, ma preferirei restare in Italia". Cosa le hanno lasciato questi anni nerazzurri? "Tre scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe e due Champions solo sfiorate, a Istanbul e Monaco: quelle coppe mancate sono i miei rimpianti più grandi. L’Inter mi ha semplicemente cambiato la vita, come uomo e come calciatore. Ad Appiano ho trovato un ambiente straordinario, dove mi sono sentito bene fin dal primo giorno e ho potuto esprimermi al 100%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Darmian: "Peccato Inter, sarei rimasto volentieri. Mi hanno offerto un ruolo nelle giovanili, ma..."

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