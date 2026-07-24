È stata inaugurata al Grande Miglio del Castello di Brescia una mostra dedicata a Cristina Mittermeier, intitolata ‘La grande saggezza’. L’esposizione sarà aperta fino al 10 gennaio 2027 e fa parte di un progetto di mostre itineranti. La rassegna si concentra su temi ambientali e figurativi, offrendo una selezione di opere e fotografie dell’artista. La mostra è accessibile senza rischi e invita i visitatori a un’esperienza visiva senza precedenti.

Irresistibile, e senza rischi, il tuffo che si può fare nella mostra ’Cristina Mittermeier. La grande saggezza’ al Grande Miglio del Castello di Brescia, fino al 10 gennaio 2027, nell’ambito di un progetto di travelling exhibitions. Curata in collaborazione con National Geographic, la panoramica, visitabile gratuitamente, riunisce in oltre ottanta scatti l’importante lavoro di ricerca dell’attivista Cristina Mittermeier, biologa marina e fotografa, che nel corso degli anni ha documentato paesaggi e fauna selvatica in continua evoluzione, oltre alle diverse culture e tradizioni delle comunità di tutto il mondo che mantengono un legame con la natura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dall’ambiente al ’mistero figurativo’. Che mostre!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un Posto Al Sole Anticipazioni Dall’1 Al 5 Giugno 2026: Alberto e il mistero del casale!

Temi più discussi: Dall’ambiente al ’mistero figurativo’. Che mostre!; Trova un rarissimo cimelio della prima guerra mondiale, lo mette al sicuro, ma quando salgono per il recupero è sparito: ecco il mistero; Un colpo di pistola, il fuoco e due vite: l'enigma di Luca Esposito brucia a Cioffi; Veleni e misteri, affondamenti di navi con carichi sospetti e la morte del capitano De Grazia: il Pd Calabria promuove a Reggio un incontro.

Dall’ambiente al ’mistero figurativo’. Che mostre!Irresistibile, e senza rischi, il tuffo che si può fare nella mostra ’Cristina Mittermeier. La grande saggezza’ al Grande ... quotidiano.net

CesenaticoNoir 2026: il festival del mistero apre al Dark RomanceTorna a Cesenatico, dal 22 al 26 luglio 2026, l'appuntamento con CesenaticoNoir, il festival della letteratura del mistero giunto alla sua nona edizione. La manifestazione animerà il Porto Canale e il ... it.blastingnews.com