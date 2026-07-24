Un quotidiano tedesco interpreta i recenti gesti social del giocatore croato come segnali indirizzati all’Inter. Secondo la fonte, i post e le azioni online di Perisic potrebbero indicare un interesse a tornare nel club di provenienza. La notizia alimenta discussioni tra gli appassionati, ma non sono stati confermati contatti ufficiali o trattative in corso. Perisic non ha commentato pubblicamente le sue intenzioni riguardo a un possibile ritorno.

di Alberto Petrosilli La Bild interpreta i gesti social del croato Perisic come un messaggio all’Inter: tra indizi, ricordi e un possibile ritorno che continua a far discutere. Il nome di Ivan Perisic continua a essere accostato all’ Inter e, questa volta, a rilanciare la suggestione è la Bild. Il quotidiano tedesco interpreta alcuni recenti comportamenti dell’esterno croato come segnali rivolti al suo ex club, alimentando le voci su un possibile ritorno a Milano. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « Prova ancora affetto per la sua ex! Ivan Perisic attualmente gioca nel PSV e ha un contratto fino a giugno 2027 ma a quanto pare ha un desiderio: vuole tornare a Milano e continua a mandare messaggi sui social al suo ex club », scrive il portale tedesco. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Dalla Germania rilanciano: Perisic continua a mandare segnali all’Inter

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