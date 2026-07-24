Da tre anni non va in palestra ma è più in forma | il cambiamento di Andrea Cerioli per amore delle figlie

Dopo tre anni senza frequentare la palestra, Andrea Cerioli mostra di essere più in forma. In un video casalingo, con luci soffuse e pelle sudata, l’uomo si rivolge direttamente alla videocamera, condividendo il suo allenamento. La registrazione rivela il suo impegno personale, senza specificare se motivato da motivi di salute o altro. La clip è stata pubblicata sui social, attirando l’attenzione dei follower.

Un video girato in casa, luci morbide, pelle sudata dopo l’allenamento. Andrea Cerioli guarda dritto in camera e decide di far entrare tutti nel suo dietro le quinte. Non cerca applausi, cerca aria. E un modo nuovo di stare al mondo accanto a chi ama. L’ex tronista di Uomini e Donne, conosciuto anche per la partecipazione all’Isola dei Famosi, si è mostrato sui social a torso nudo con un messaggio che ha colpito migliaia di follower: da sei mesi ha smesso di fumare. La motivazione è chiara, diretta, potente. “ Ho quasi due figlie e bisogna che io me le goda per più tempo possibile “, confessa con quella semplicità che solo chi ha guardato in faccia una priorità vera può permettersi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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