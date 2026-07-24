cosa resta dopo i mondiali nei paesi ospitanti

Dopo i Mondiali di calcio, i paesi ospitanti rimangono con infrastrutture e impianti sportivi spesso inutilizzati o in stato di abbandono. Le città hanno allestito stadi e strutture temporanee che ora restano vuote o in disuso, mentre alcuni progetti di sviluppo sono stati sospesi o rallentati. La competizione si è svolta tra tre nazioni, lasciando un’eredità di impianti costruiti appositamente per l’evento. Una piazza dedicata al 12 ottobre 1492 ricorda la scoperta dell’America, che ha ospitato la manifestazione.

La piazza è dedicata al 12 ottobre 1492, la data della scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo, quell’America che ha appena ospitato i Mondiali di calcio, per la prima volta distribuiti tra tre Paesi. Ed è proprio ai Mondiali di calcio, più che alle Americhe, che questa piazza di Roma è legata, dal momento che la struttura che oggi ospita la sede di Eataly è uno dei lasciti di Italia ’90 alla città. Che i Mondiali di calcio siano un grande spettacolo sportivo è fuor di dubbio, così come non si discute sul fatto che siano uno degli eventi più grandi della nostra epoca, che richiede infrastrutture e investimenti che si spera possano lasciare un segno positivo alle città e ai Paesi che li ospitano. 🔗 Leggi su Tpi.it

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