Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota

Da orizzontescuola.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono disponibili per i docenti che devono compilare la domanda con fino a 150 preferenze. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Le sessioni si rivolgono a chi necessita di assistenza nella compilazione della richiesta. Le consulenze sono rivolte esclusivamente a chi deve presentare la domanda per le supplenze. La partecipazione è aperta fino a esaurimento posti.

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Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di 5 partecipanti), gli esperti forniscono indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza, potrai porre domande, ti saranno i dubbi e ti saranno illustrati i criteri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 150 preferenze GPS, come compilare la domanda senza errori

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