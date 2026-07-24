La Corte costituzionale ha confermato che il diritto al fine vita è subordinato alla presenza di trattamenti di sostegno vitale. Nella sentenza numero 152, si afferma che la regolamentazione di queste pratiche spetta al Parlamento, lasciando alle leggi nazionali la definizione dei limiti e delle modalità di intervento. La decisione si basa sulla consapevolezza della sofferenza, ma ribadisce che le norme sul fine vita devono essere stabilite dai rappresentanti eletti.

Il diritto al fine vita resta legato al requisito dei trattamenti di sostegno vitale. La Corte costituzionale con la sentenza numero 152, depositata oggi, ha respinto le questioni di legittimità sollevate dal giudice per le indagini preliminari di Bologna e confermando l’impianto già delineato con la storica sentenza Dj Fabo del 2019 e ribadito nelle pronunce 2024 e 2025 sul sostegno vitale. La Consulta ha stabilito che non è fondata la richiesta di eliminare il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale per accedere alla non punibilità dell’aiuto al suicidio prevista dall’articolo 580 del codice penale. Felicetta Maltese e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Consapevoli della sofferenza, ma spetta al Parlamento legiferare”, la Consulta conferma il limite del sostegno vitale per il fine vita

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Il Diritto parlamentare tra codificazione e decodificazione

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