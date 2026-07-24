Conferma supplenza sostegno | Ufficio Scolastico Lecce dà ai Dirigenti Scolastici possibilità di correggere errori
L'Ufficio Scolastico di Lecce ha aperto la possibilità ai dirigenti scolastici di correggere eventuali errori o omissioni nella procedura di conferma dei docenti con contratto a tempo determinato su posti di sostegno. La misura riguarda i docenti coinvolti in questa procedura di conferma supplenza. Le scuole potranno comunicare eventuali correzioni prima della finalizzazione delle assegnazioni. La richiesta di correzione può essere presentata seguendo le modalità indicate dall’ufficio.
Procedura di conferma dei docenti con contratto a tempo determinato su posti di sostegno. L'Ufficio Scolastico di Lecce permette la comunicazione di eventuali errori eo omissioni. indicazioni operative ai Dirigenti Scolastici e ai docenti confermabili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Conferma Supplenze per il Docente di Sostegno su Richiesta della famiglia Nota MIM
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