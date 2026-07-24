Ryanair ha annunciato che con le nuove regole sui bagagli a mano, i prezzi dei biglietti partiranno da 80 euro e le offerte a 20 euro saranno eliminate. Le direttive europee sui diritti dei passeggeri influenzeranno i costi, con un impatto diretto sulle tariffe di base e sui costi aggiuntivi per il bagaglio a mano. Queste modifiche entreranno in vigore a breve e riguarderanno le compagnie aeree low cost.

Le conseguenze delle nuove direttive europee sui diritti dei passeggeri si faranno sentire direttamente sul prezzo del bagaglio a mano e sulle tariffe base dei voli low cost. A certificarlo è Michael O’Leary, CEO di Ryanair, che ha lanciato un avvertimento categorico sul futuro commerciale della compagnia: “ I prezzi partiranno da 80 euro. Le offerte da 20 euro spariranno “. Un rincaro che, secondo i vertici del vettore irlandese, è la diretta conseguenza dell’obbligo imposto da Bruxelles di modificare le modalità di visualizzazione dei costi in fase di prenotazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con le nuove regole sui bagagli a mano i prezzi dei biglietti partiranno da 80 euro, le offerte da 20 spariranno”: l’annuncio di Ryanair

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Backpacking Europe with a 20L Backpack — Did It Actually Work for 3 Weeks

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