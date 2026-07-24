In estate, il cane può essere coinvolto in giochi all’aperto come il riporto o il nascondino nel giardino o al parco. Si utilizzano spesso ciotole d’acqua, palline e giochi interattivi per mantenere l’animale attivo e fresco. Le attività si svolgono principalmente nelle ore più fresche della giornata, evitando le ore più calde. Le aree verdi diventano spazi ideali per divertirsi e rafforzare il rapporto con il proprio animale.

L’estate è la stagione ideale per trascorrere più tempo all’aria aperta insieme al proprio cane. Un giardino, un parco e le aree verdi diventano luoghi perfetti per inventare giochi, rafforzare il legame e mantenerlo attivo. Tuttavia, le temperature elevate richiedono alcune precauzioni. Secondo la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e la World Small Animal Veterinary Association, durante i mesi più caldi è fondamentale evitare gli orari centrali della giornata, garantire sempre acqua fresca e preferire attività che non espongano il cane a uno sforzo eccessivo. I giochi, infatti, non rappresentano soltanto un momento di svago, ma contribuiscono al benessere fisico e mentale dell’animale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come divertirsi con il cane d’estate: giochi anti-caldo da fare in giardino o al parco

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