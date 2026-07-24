Color Capping perché dipingere il soffitto può rendere la casa più accogliente e ariosa
Il soffitto di una stanza viene dipinto con colori vivaci o pastello, creando un effetto visivo che rende l’ambiente più arioso e accogliente. Questa tecnica, nota come Color Capping, sta diventando sempre più popolare tra chi desidera rinnovare gli spazi interni senza grandi lavori. Non si tratta di una semplice decorazione, ma di un modo per modificare la percezione degli ambienti, dando loro un aspetto più luminoso e aperto.
Avete mai sentito parlare del Color Capping? È la mania sempre più diffusa nel mondo dell'interior design, che consiste nel dipingere con un colore acceso o pastello il soffitto di casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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