Color Capping perché dipingere il soffitto può rendere la casa più accogliente e ariosa

Notizia in breve

Il soffitto di una stanza viene dipinto con colori vivaci o pastello, creando un effetto visivo che rende l’ambiente più arioso e accogliente. Questa tecnica, nota come Color Capping, sta diventando sempre più popolare tra chi desidera rinnovare gli spazi interni senza grandi lavori. Non si tratta di una semplice decorazione, ma di un modo per modificare la percezione degli ambienti, dando loro un aspetto più luminoso e aperto.