Codice e guinzagli | l’impegno di Filippo Portoghese

Da panorama.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un avvocato civilista dal 1999 si occupa da anni di questioni legate al diritto e alla tutela del benessere degli animali. Recentemente, ha promosso iniziative che coinvolgono l’uso di codici e guinzagli, strumenti legati alla gestione e al controllo degli animali domestici. La sua attività si concentra su aspetti legali e pratici relativi alla sicurezza e alla cura degli animali, con particolare attenzione alle normative vigenti e alle modalità di applicazione.

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Avvocato civilista dal 1999, da diversi anni si dedica prevalentemente alle problematiche relative al diritto e tutela del benessere degli animali. Ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche e autore di diversi articoli  in materia, è membro della Commissione Diritti degli Esseri Animali presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Lui è Filippo Portoghese, colonna del benessere animale, milanese soprattutto. Filippo, come nasce questa specializzazione?   “All’inizio mi occupavo di divorzi, avevo una forte empatia per i figli minori che subivano le separazioni: vedevo la fine del matrimonio come un qualcosa di molto triste, e ho praticato molto diritto di famiglia. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Codice e guinzagli: l’impegno di Filippo Portoghese
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