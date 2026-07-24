Città Alta si installano i rilevatori per misurare rumore e velocità
Sono stati installati rilevatori di rumore e velocità in alcune strade di Città Alta, tra cui viale Vittorio Emanuele, viale delle Mura, via Beltrami e via Fara. La sperimentazione non prevede sanzioni immediate. La messa in funzione dei dispositivi richiederà alcuni giorni per la posa e l’attivazione.
LA SPERIMENTAZIONE. In viale Vittorio Emanuele, viale delle Mura, via Beltrami e via Fara a Bergamo, ma non saranno elevate sanzioni. Berlanda: «Qualche giorno per la posa». Le prime operazioni sono state programmate per venerdì 24 luglio in Città Alta, quando l’impresa incaricata dal Comune poserà i primi «noise check», rilevatori di rumore che l’amministrazione comunale ha deciso di adottare per la prima volta, come già sperimentato in altre città italiane. Un piano che punta non solo a moderare la velocità dei mezzi che sfrecciano lungo le Mura, ma anche il rumore generato dai motori (talvolta «truccati»), indicando la quantità di decibel prodotti, invitando alla moderazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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