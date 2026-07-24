Città Alta si installano i rilevatori per misurare rumore e velocità

Notizia in breve

Sono stati installati rilevatori di rumore e velocità in alcune strade di Città Alta, tra cui viale Vittorio Emanuele, viale delle Mura, via Beltrami e via Fara. La sperimentazione non prevede sanzioni immediate. La messa in funzione dei dispositivi richiederà alcuni giorni per la posa e l’attivazione.