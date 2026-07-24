A Havat Gilad, in Cisgiordania, si è svolto il funerale di Benayahu Mellet, 32 anni, membro della squadra di pronto intervento dell’insediamento. Mellet è morto venerdì mattina durante uno scontro tra palestinesi e forze armate israeliane vicino al villaggio di Tell. Membri dell’insediamento ebraico hanno partecipato alla commemorazione.

Nell’insediamento ebraico di Havat Gilad, in Cisgiordania si è tenuto il funerale di Benayahu Mellet, 32 anni, membro della squadra di pronto intervento della colonia, rimasto ucciso venerdì mattina in uno scontro tra palestinesi ed esercito israeliano nei pressi del villaggio di Tell. Secondo l’Idf i soldati erano stata inviati sul luogo di “un violento scontro scoppiato tra decine di palestinesi e civili israeliani”. Durante la sparatoria, che ha causato la morte di quattro palestinesi e il ferimento di molti altri, “un’arma appartenente a un membro della squadra di sicurezza di pronto intervento è stata rubata da un terrorista palestinese” e Mellet è stato ucciso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cisgiordania, membri di insediamento ebraico commemorano israeliano ucciso

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