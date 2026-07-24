La Rai sta valutando quattro possibili sostituti di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?, programma di Rai 3. I nomi circolati sono quelli di Briganti, Del Re, Griggi e Cazzaniga. La decisione non è ancora stata presa, e l’azienda sembra orientata a scegliere una figura interna alla redazione. La nuova stagione del programma è prevista per il 23 settembre 2026.

La Rai non ha ancora deciso a chi affidare la conduzione di Chi l’ha visto?, seguitissimo programma di Rai 3, lasciata vacante da Federica Sciarelli. A meno di due mesi dalla messa in onda della nuova stagione, che ripartirà il 23 settembre 2026, l’azienda avrebbe però optato per una soluzione interna alla redazione. Quindi, scartate le varie opzioni esterne da Pino Rinaldi a Massimo Giletti: sembra che toccherà a uno tra Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga, tutti inviati di Chi l’ha visto?. Sarebbero cadute, quindi, tutte le altre candidature esterne al programma, più o meno verosimili, da Massimo Giletti e Pino Rinaldi a Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi sono i 4 possibili sostituti di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto: Briganti, Del Re, Griggi e Cazzaniga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ecco il nome assurdo della nuova conduttrice di Chi lha visto, nessuno se laspettava

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chi prenderà il posto di Federica Sciarelli a Chi l’ha Visto? Da Francesca Fagnani a Stefano Coletta e fino alle inviate del programma Briganti e Cazzaniga: tutti i nomi

Chi l’ha visto, perché questa volta Federica Sciarelli potrebbe lasciare davvero: chi sono i possibili sostitutiFederica Sciarelli potrebbe lasciare “Chi l’ha visto” dopo aver comunicato la decisione ai vertici dell’azienda.

Temi più discussi: 'Chi l’ha visto?', tre donne interne per il dopo Sciarelli: i nomi in lizza; Chi l’Ha Visto, cade l’ipotesi Bortone per il dopo Sciarelli: Chimenti favorita, ma la Rai cambia strategia e spicca un nuovo nome; Sanremo? Da Stefano De Martino ci aspettiamo un Sanremo straordinario - 4/4; Garlasco, Petrelluzzi attacca la tv: È diventato un’ossessione mediatica, fiera di non essermene mai occupata.

La Rai è vicina alla scelta del conduttore di #chilhavisto e la rosa finale include 4 profili, tutti interni alla trasmissione: Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga. Come auspicato da Federica Sciarelli e dai #chilhavisters. ( x.com

Chi l'ha visto, la vittoria dei fan: chi sono i quattro inviati storici in corsa per il dopo SciarelliLa scelta del nuovo conduttore dello storico programma di Rai Tre sarebbe imminente e dovrebbe ricadere su volti della redazione già noti al pubblico dei chilavisters ... today.it

Chi l’ha visto? Perché nessuno vuole il posto di Federica SciarelliChi l’ha visto? Perché nessuno vuole il posto di Federica Sciarelli alla conduzione del programma: arrivati già otto no ... dilei.it

Era stato salvato in mare dall'annegamento, morto 14enne in ospedale a Pesaro reddit