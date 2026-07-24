Chi l’ha visto? Perché nessuno vuole il posto di Federica Sciarelli

Federica Sciarelli si appresta a lasciare la conduzione di Chi l’ha visto?, ma finora nessuno ha accettato di sostituirla. La ricerca di un nuovo presentatore sta incontrando difficoltà, con alcuni candidati che hanno rifiutato l’incarico o hanno ripensato alla proposta. La trasmissione, quindi, potrebbe dover continuare senza una guida stabile nel prossimo futuro.

Federica Sciarelli si prepara a lasciare Chi l’ha visto? ma nessuno sembra disposto a prendere il suo posto. Trovare un sostituto per la giornalista e presentatrice infatti si sta rivelando più difficile del previsto, fra rifiuti clamorosi e ripensamenti. L’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?. Il 1 luglio del 2026 Federica Sciarelli ha guidato la sua ultima puntata di Chi l’ha visto? un programma che ha condotto per ben vent’anni, arrivando spesso a risolvere casi ancora prima delle forze dell’ordine e aiutando i familiari delle vittime in cerca di giustizia. Nell’ultima puntata della stagione su Rai 3, la Sciarelli ha voluto... 🔗 Leggi su Dilei.it

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Ma è assurdo, nessuno vuole condurre Chi lha visto! Ben 8 conduttori hanno rifiutato: ecco chi sono

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Si preannuncia più complessa del previsto la successione a Federica Sciarelli per la guida di Chi l’ha visto. instagram.com/p/DbIdOUuDGEZ/… #ChiLhaVisto #FedericaSciarelli #Blogtivvu x.com

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