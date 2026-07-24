Chi l’ha visto? | entro settembre la Rai dovrà scegliere il dopo Sciarelli In pole quattro volti storici della redazione
Manca sempre meno al ritorno diChi l’ha visto?e, con la data di partenza della nuova stagione ormai vicina, la Rai è chiamata a sciogliere uno dei nodi più delicati dei palinsesti autunnali: chi prenderà il posto diFederica Sciarellialla guida dello storico programma di Rai 3. L’esordio della nuova edizione è previsto perla seconda metà di settembre, motivo per cui la decisione non potrà tardare ancora a lungo. A distanza di settimane dalla presentazione dei palinsesti, infatti, il nome del nuovo conduttore non è stato ancora ufficializzato e il conto alla rovescia rende ormai inevitabile una scelta nel giro di pochi giorni. L’uscita di scena di Federica Sciarelli, dopo anni alla conduzione del programma, ha lasciato un vuoto importante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Temi più discussi: 'Chi l’ha visto?', tre donne interne per il dopo Sciarelli: i nomi in lizza; Iannacone, 'Chi l'ha visto? Nessun contatto con la Rai, come Sciarelli non c'è nessuno'; Perché Domenico Iannacone a Chi l'ha visto sarebbe la scelta perfetta; La rocambolesca fuga dai nazisti di Arnaldo Ascarelli: Cerchiamo i familiari di chi lo aiutò.
Chi l'ha visto?, in lizza quattro nomi interni al programma per la successione di Sciarelli x.com
Chi l'ha visto? torna in diretta su #Rai3 a settembre. La redazione è sempre operativa con il sito e i social. Intanto il video integrale dell'ultima puntata (disponibile fino a mercoledì). [VIDEO INTEGRALE]? bit.ly/3QHXfkj facebook
Chi l’ha visto? verso il nuovo conduttore: quattro nomi in corsa, sarà un volto interno alla trasmissioneLa Rai avrebbe ristretto la scelta a quattro profili già legati a Chi l’ha visto?. Il successore di Federica Sciarelli potrebbe arrivare dalla redazione. libero.it
La Rai per il dopo Sciarelli cerca nella redazione di Chi l’ha visto?, dal Tg1 Chimenti e Cardinaletti rifiutanoSarebbero quattro i nomi interni alla redazione di Chi l'ha visto? che la Rai starebbe considerando per sostituire Federica Sciarelli ... fanpage.it