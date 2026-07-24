Manca sempre meno al ritorno diChi l’ha visto?e, con la data di partenza della nuova stagione ormai vicina, la Rai è chiamata a sciogliere uno dei nodi più delicati dei palinsesti autunnali: chi prenderà il posto diFederica Sciarellialla guida dello storico programma di Rai 3. L’esordio della nuova edizione è previsto perla seconda metà di settembre, motivo per cui la decisione non potrà tardare ancora a lungo. A distanza di settimane dalla presentazione dei palinsesti, infatti, il nome del nuovo conduttore non è stato ancora ufficializzato e il conto alla rovescia rende ormai inevitabile una scelta nel giro di pochi giorni. L’uscita di scena di Federica Sciarelli, dopo anni alla conduzione del programma, ha lasciato un vuoto importante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chi l’ha visto?: entro settembre la Rai dovrà scegliere il dopo Sciarelli. In pole quattro volti storici della redazione

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Temi più discussi: 'Chi l’ha visto?', tre donne interne per il dopo Sciarelli: i nomi in lizza; Iannacone, 'Chi l'ha visto? Nessun contatto con la Rai, come Sciarelli non c'è nessuno'; Perché Domenico Iannacone a Chi l'ha visto sarebbe la scelta perfetta; La rocambolesca fuga dai nazisti di Arnaldo Ascarelli: Cerchiamo i familiari di chi lo aiutò.

Chi l'ha visto?, in lizza quattro nomi interni al programma per la successione di Sciarelli x.com

Chi l’ha visto? verso il nuovo conduttore: quattro nomi in corsa, sarà un volto interno alla trasmissioneLa Rai avrebbe ristretto la scelta a quattro profili già legati a Chi l’ha visto?. Il successore di Federica Sciarelli potrebbe arrivare dalla redazione. libero.it

La Rai per il dopo Sciarelli cerca nella redazione di Chi l’ha visto?, dal Tg1 Chimenti e Cardinaletti rifiutanoSarebbero quattro i nomi interni alla redazione di Chi l'ha visto? che la Rai starebbe considerando per sostituire Federica Sciarelli ... fanpage.it