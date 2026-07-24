Chi è Lory il tentatore di Temptation Island che ha conquistato Sabrina

Lory è il tentatore di Temptation Island che ha attirato l'attenzione fin dalla prima puntata per la sua vicinanza con Sabrina, fidanzata di Giovanni.

Si chiama Lory il tentatore di Temptation Island di cui tutti parlano e che, sin dalla prima puntata dello show, si è fatto notare per via della sua vicinanza con Sabrina, fidanzata di Giovanni. Temptation Island, Sabrina e il (quasi) bacio al tentatore Lory. Sin dal suo primissimo ingresso nel villaggio delle fidanzate a Temptation Island infatti Sabrina ha mostrato un forte interesse per il tentatore, spingendo il suo fidanzato Giovanni a chiedere ben due falò di confronto anticipati. Sabrina e Giovanni sono arrivati a Temptation Island per capire se il sentimento che li unisce è ancora forte oppure no. Alle telecamere dello show di Maria De Filippi, Giovanni ha svelato di sospettare di essere stato tradito da Sabrina. 🔗 Leggi su Dilei.it

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TEMPTATION ISLAND 2026: Sabrina ignorata, Soraya conquistata

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secondo me lory ha tentato la giocata delle tette per levarsela dai coglioni perché sapeva che così avrebbe chiamato il falò perché lui è pieno raso di sabrina #temptationisland x.com

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