Il re di Cambogia, noto per la sua riservatezza, è salito al trono nel 2004 dopo l’abdicazione del padre. Prima di diventare sovrano, ha studiato a Praga e insegnato balletto a Parigi. Ha rappresentato il paese all’UNESCO, dedicandosi alla danza e alla cultura. La sua formazione artistica ha avuto priorità rispetto a un percorso tradizionale di preparazione al regno. È considerato il monarca più discreto dell’Asia.

Mentre molti monarchi sono cresciuti preparandosi a regnare, Norodom Sihamoni sognava una carriera nella danza. Ha studiato a Praga, ha insegnato balletto a Parigi, ha rappresentato la Cambogia all’UNESCO e soltanto nel 2004, dopo l’abdicazione del padre Norodom Sihanouk, è stato chiamato a regnare. Da allora è diventato il sovrano più riservato d’Asia, un Re che comunica pubblicamente pochissimo, vive lontano dai riflettori e ha trasformato il silenzio in uno dei tratti distintivi del suo regno. Nato a Phnom Penh il 14 maggio 1953, Norodom Sihamoni è il figlio del Re Norodom Sihanouk e della Regina Norodom Monineath. La madre era già conosciuta nel Paese prima del matrimonio: nel 1951 aveva conquistato il primo posto in un concorso nazionale di bellezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è il Re di Cambogia, il sovrano più riservato d’Asia

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