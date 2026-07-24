celebripost

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Da ilpost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A New York, questa settimana, è stata presentata la nuova stagione della serie televisiva Cape Fear, con la partecipazione dei protagonisti Javier Bardem e Amy Adams. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, con le star che hanno incontrato i fan e posato per fotografie. La produzione della serie è stata annunciata come prossima alla messa in onda. Non sono stati divulgati dettagli sulla data di uscita.

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Questa settimana a New York è stata presentata la nuova stagione della serie televisiva Cape Fear, alla presenza dei protagonisti Javier Bardem e Amy Adams. Jason Momoa si è visto al nuovo torneo mondiale di rugby, mentre chi avesse già nostalgia della finale dei Mondiali troverà di seguito ancora qualche foto notevole: dall’halftime show, con Ronaldinho, Ronaldo e Madonna; ai festeggiamenti, con Lamine Yamal che bacia il fratello minore; fino agli spalti, con l’attrice Anya Taylor-Joy. Poi la presidente della BCE Christine Lagarde che presenta le potenziali nuove banconote degli euro, un ministro inglese che viene e uno che va, e il pilota Kimi Antonelli che bacia la sua Mercedes. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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