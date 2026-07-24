celebripost

Notizia in breve

A New York, questa settimana, è stata presentata la nuova stagione della serie televisiva Cape Fear, con la partecipazione dei protagonisti Javier Bardem e Amy Adams. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, con le star che hanno incontrato i fan e posato per fotografie. La produzione della serie è stata annunciata come prossima alla messa in onda. Non sono stati divulgati dettagli sulla data di uscita.