Un giovane calciatore, considerato l’erede di Totti, ha firmato con il Cosenza Calcio. La firma è avvenuta dopo aver lasciato il settore giovanile della Roma, dove aveva iniziato la sua carriera. La sua presenza si aggiunge a quella di altri giovani talenti arrivati nel club calabrese, che ora si prepara a una nuova stagione. La scelta del Cosenza segna un passo importante nel percorso del giocatore.

2026-07-23 13:54:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Nuova avventura per “l’erede di Totti”, che aveva da poco salutato il settore giovanile della Roma e la Roma stessa: “Un altro giovane talento approda al Cosenza Calcio. Mattia Almaviva ha firmato un contratto biennale con il club rossoblù. Il 20enne romano si è formato nel settore giovanile della AS Roma realizzando goal e assist importanti. È stato convocato in più occasioni nella prima squadra giallorossa, maturando esperienze al fianco di professionisti di alto livello. Nel 2017, durante la partita di addio di Francesco Totti, ha ricevuto simbolicamente dal campione la fascia di capitano, diventando uno dei volti più noti e promettenti dell’accademia romanista”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Almaviva a Cosenza: la nuova avventura dopo la Roma dell'”erede di Totti”

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