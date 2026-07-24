cattura del carbonio lo studio delle imprese agricole

È stato avviato un mercato volontario regionale del carbonio rivolto al settore agricolo, con lo scopo di promuovere tecniche innovative per migliorare il sequestro di CO2 nel suolo e nella biomassa. L’iniziativa mira a creare un modello di mercato che possa essere replicato in tutta l’Europa.

Un mercato volontario regionale del carbonio dedicato al settore agricolo, con l’obiettivo di sviluppare tecniche innovative per aumentare il sequestro del carbonio nel suolo e nella biomassa e favorire lo sviluppo di un modello di mercato replicabile a livello europeo. Si è concluso a Ravenna, con l’illustrazione dei risultati nei giorni scorsi ai Chiostri francescani, il progetto europeo Geco 2.2 finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia. Con presenti esperti dei due Paesi e con loro l’europarlamentare Stefano Bonaccini, l’assessora alle Politiche europee del Comune Barbara Monti e il presidente di Legacoop nazionale Simone Gamberini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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