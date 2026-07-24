A Cascina, alla scuola “Ciari”, è stata scoperta una targa in memoria della maestra Sabrina Di Quirico. L’evento si è svolto il 24 luglio 2026, con la partecipazione di studenti, insegnanti e familiari. La cerimonia ha incluso il taglio del nastro e un momento di ricordo. La targa è stata collocata all’ingresso dell’istituto. Nessun intervento pubblico o discorso è stato riportato.

Cascina, 24 luglio 2026 - Alla scuola “Ciari” di Cascina si è svolto un momento di profonda commozione ed unione: è stata infatti scoperta una targa in memoria della maestra Sabrina Di Quirico. “Ringraziamo l’istituto Falcone per questa iniziativa voluta con forza e grande affetto dalle famiglie, dai colleghi e dai suoi amati alunni – ha detto l’assessora Giulia Guainai a nome dell’amministrazione –. In tanti si sono ritrovati per stringersi in un unico, forte abbraccio e rendere omaggio a Sabrina, ricordando la sua dedizione, la sua passione per l'insegnamento e l'amore incondizionato con cui ha guidato ogni bambino. La sua presenza continuerà a vivere tra le mura della scuola e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerla”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina, scoperta una targa in memoria della maestra Sabrina Di Quirico

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